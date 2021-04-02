Допрос устроившего аварию блогера Эдварда Била попал на видео

Полиция Москвы опубликовала видео допроса блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль), подозреваемого в ДТП на Смоленской площади в Москве. Ролик появился на сайте Главного управления МВД России по столице.

На кадрах представитель полиции уточнил у блогера, находился ли он за рулем в момент аварии. На этот вопрос Бил ответил: «Не разбираюсь в этом», — а позднее признался, что был за рулем. Кроме того, он рассказал, что ранее привлекался к административным штрафам.

Крупная авария с участием пяти автомобилей произошла 1 апреля около 11:40 при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. Один человек пострадал. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Блогера задержали на 48 часов.

Ранее пранкер рассказал следователям, что не справился с управлением автомобиля, когда слишком увлекся «шашками» на дороге.