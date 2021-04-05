Стало известно о тяжелом состоянии попавшей в ДТП с Эдвардом Билом москвички

Состояние москвички Марии Артемовой, попавшей в ДТП по вине блогера Эдварда Била, остается тяжелым. Как стало известно Life со слов адвоката пострадавшей Андрея Князева, ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но пока она находится без сознания.

«С аппарата ИВЛ ее отключили, но пока она в стабильно тяжелом состоянии, у нее открытые переломы ног, разрывы внутренних органов. Врачи пока наблюдают, ее даже нельзя никуда транспортировать. Она находится в состоянии [медикаментозного] сна, без сознания», — пояснил правозащитник. По его словам, врачи пока не дают каких-либо прогнозов.

Князев рассказал, что жена Била связалась с ним по телефону и предложила возместить нанесенный мужем ущерб. Потерпевшая сторона готова принять помощь, по словам Князева, у семьи Артемовой нет жесткой позиции.

«Потому что мы хотим, чтобы Мария восстановила свое здоровье и чтобы компенсировали материальный ущерб <...> Врачи нам сказали, что восстановление будет дорогим и длительным, но насколько дорогим, никто пояснить на данный момент не может», — сказал адвокат.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается. Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера: ему запретили выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.