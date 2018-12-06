Блогер Давидыч освобожден от наказания за истечением срока давности

Эрик Давидыч (Китуашвили) освобожден от уголовной ответственности за истечением срока давности, сообщили «Ленте.ру» в Мосгорсуде, где в четверг, 6 декабря, в режиме видеоконференции слушалась апелляция на приговор блогеру. Сам Давидыч принимал участие в заседании суда по системе видеосвязи из СИЗО.

От наказания также освобождена его гражданская жена Анна Каганская — ее подписка о невыезде отменена. Суд постановил снять арест с имущества Давидыча.

Основанием для пересмотра дела стало то, что за время, прошедшее от вынесения приговора до сегодняшнего дня по двум эпизодам, за которые Китуашвили был осужден, истек срок давности (срок привлечения к уголовной ответственности).

На свободу он выйдет сразу после того, как в СИЗО будут доставлены документы суда.

19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» к 4 годам 8 месяцам колонии за мошенничество со страховками автомобилей и за отмывание денег. Из пяти вменненых следствием преступлений по одному он был оправдан, а по двум другим истек срок давности. За эти же преступления Анна Каганская тогда получила 3 года два месяца лишения свободы, то есть с учетом ее домашнего ареста, наказание отбыла. Однако она была оставлена под подпиской о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Блогер Китуашвили был задержан 22 февраля 2016 года по обвинению в страховых мошенничествах. Сам он считает, что уголовное преследование стало реакцией на критику в адрес чинов МВД и ГИБДД и его активную гражданскую позицию. В апреле 2018 года Европейский суд по правам человека признал арест Давидыча (в феврале 2016 года) незаконным и присудил ему 2100 евро компенсации. Такое же решение принял Верховный Суд РФ в октябре 2018 года.

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