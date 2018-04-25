Арест Эрика Давидыча признали незаконным

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей основателя портала «Смотра.ру» Эрика Китуашвили, известного как Эрик Давидыч. Об этом «Интерфаксу» сообщил его адвокат Сергей Жорин.

Решение было вынесено 28 марта. «Нарушением было признано, в первую очередь, его содержание под стражей», — рассказал Жорин.

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Адвокат добавил, что ЕСПЧ присудил выплатить Китуашвили компенсацию в размере 2,1 тысячи евро (около 159 тысяч рублей).

Блогер был задержан в феврале 2016 года по делу о мошенничестве со страховыми выплатами. По версии следствия, в июне 2008-го Китуашвили инсценировал хищение дорогостоящего автомобиля, представил в страховую компанию заведомо ложные документы и получил возмещение в размере 1,35 миллиона рублей.

По решению Тверского суда Москвы он был отправлен под арест. Вину Китуашвили не признает.

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