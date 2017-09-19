Давидыч отказался признать вину в аферах со страховыми выплатами

Основатель сайта «Смотра.ру» Эрик Китуашвили, известный как Давидыч, не признал вину в пяти эпизодах мошенничества со страховыми выплатами, передает «Медиазона».

В Дорогомиловском районном суде Москвы начался процесс по уголовному делу, по которому проходят блогер, его гражданская жена Анна Каганская и трое их предполагаемых соучастников.

По версии следствия, Китуашвили и его сообщники инсценировали похищения элитных автомобилей, передавали в страховую компанию ложные документы, а затем получали за них выплаты. Также блогера обвиняют в легализации денежных средств. По данным правоохранительных органов, полученные Китуашвили деньги переводились с банковских счетов на расчетный счет подконтрольной ему организации для дальнейшего использования в финансово-хозяйственной деятельности.

Следствие считает Китуашвили организатором преступной группы. Общий ущерб от страховых афер оценен в 10 миллионов рублей.

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Давидыч находится в следственном изоляторе с февраля прошлого года.

Во время рассмотрения вопроса об аресте в Тверском суде Москвы блогер выступил перед прессой с резким заявлением. «Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко дал взятку за должность Якунину (бывший начальнику ГУ МВД по Москве Анатолий Якунин — прим. «Ленты.ру»). Как только я начал разоблачать коррупцию в ГИБДД, на меня сразу начали дело шить. Если меня сейчас слышит и видит Коваленко и вся его группировка, я его не боюсь, вы меня не напугали», — сказал Китуашвили журналистам. Впоследствии полиция возбудила в связи со словами блогера уголовное дело о клевете. 26 октября 2016 года мировой судья вернул в прокуратуру эти материалы для устранения имеющихся в них нарушений.

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