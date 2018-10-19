Автоблогера Эрика Давидыча посадили за мошенничество

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к 4 годам 8 месяцам колонии основателя сообщества «Смотра.ру», блогера Эрика Давидыча Китуашвили по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает РИА Новости.

«По совокупности назначить наказание 4 года и 8 месяцев колонии общего режима», — объявил судья Антон Толстой.

Ранее в пятницу суд признал Китуашвили виновным в мошенничестве.

25 апреля адвокат Сергей Жорин сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей Китуашвили.

Решение было вынесено 28 марта. «Нарушением было признано в первую очередь его содержание под стражей», — рассказал Жорин. Адвокат добавил, что ЕСПЧ присудил выплатить Китуашвили компенсацию в размере 2,1 тысячи евро (около 159 тысяч рублей).

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищение застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.

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