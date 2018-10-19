Автоблогера Эрика Давидыча признали виновным в мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы начал выносить обвинительный приговор основателю сообщества «Смотра.ру» Эрику Давидовичу Китуашвили, обвиняемому в мошенничестве со страховкой и отмывании денег. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает РИА Новости.

«Китуашвили совершил мошенничество в сфере страхования», — заявила судья. Наказание суд огласит позднее. Обвинение запросило для известного блогера семь лет лишения свободы.

25 апреля адвокат Сергей Жорин сообщалось, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным содержание под стражей Китуашвили.

Решение было вынесено 28 марта. «Нарушением было признано в первую очередь его содержание под стражей», — рассказал Жорин. Адвокат добавил, что ЕСПЧ присудил выплатить Китуашвили компенсацию в размере 2,1 тысячи евро (около 159 тысяч рублей).

По версии следствия, Китуашвили инсценировал хищения застрахованных автомобилей премиум-класса — Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i, а затем получал за них по ложным документам страховое возмещение, которое впоследствии отмывал. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей. Сам блогер себя виновным не считает.

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