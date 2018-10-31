Два года ареста автоблогера Давидыча признали незаконными

Президиум Верховного суда (ВС) России признал незаконным содержание в ходе следствия под стражей на протяжении почти двух лет основателя сообщества «Смотра.ру», видеоблогера Эрика «Давидыча» Китуашвили, осужденного по делу о мошенничестве с автостраховками и отмывании денег. Об этом в среду, 31 октября, сообщает РИА Новости.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил Китуашвили 2,1 тысячи евро за содержание под стражей, указав, что оснований для такой меры пресечения не было. Согласно законодательству, это является вновь открывшимся обстоятельством, по решению президиума ВС дело может быть пересмотрено.

Президиум принял решение отменить постановления Тверского и Дорогомиловского судов Москвы, а также Мосгорсуда, связанные с продлением Китуашвили меры пресечения, начиная с апреля 2016 года и до января 2018 года.

«Суд постановил возобновить производство по делу, постановление Тверского суда в отношении Китуашвили от 19 апреля 2016 года (...) отменить», — огласил решение президиум ВС. Замгенпрокурора в суде согласился с решением ЕСПЧ и предложил возобновить производство по делу, чтобы отменить ряд постановлений судов, продлевавших меру пресечения Китуашвили.

Блогер общался с судом с помощью видеоконференцсвязи из СИЗО-1 «Матросская тишина». Он заявил, что ни разу в ходе продления ему меры пресечения судьи не разбирались в обстоятельствах дела, относились к процедуре формально.

Адвокат Китуашвили Андрей Ромашов отметил, что следствие ходатайствовало о продлении ареста не из-за фактических обстоятельств, а чтобы подавить волю Китуашвили. По его словам, в какой-то момент нахождения блогера в СИЗО его жизни угрожали, «подставляли нож к горлу». После этого Китуашвили был переведен в другой следственный изолятор.

19 октября Дорогомиловский суд Москвы приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» к 4 годам 8 месяцам колонии по делу о мошенничестве со страховками автомобилей и отмывании денег.

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