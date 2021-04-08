В СК ответили депутату Госдумы по поводу меры пресечения Эдварду Билу

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко ответила депутату Госдумы Олегу Нилову по поводу разных мер пресечения блогеру Эдварду Билу, устроившему ДТП с участием пяти автомобилей в Москве, и руководителю тургруппы в Заполярье, где при сходе снежной лавины погибла девочка. Ее слова передает РИА Новости.

«Разные происшествия нельзя оценивать по единым стандартам, так же как и давать оценку при отсутствии осведомленности о подробностях случившегося, содержащихся в материалах уголовного дела», — пояснила она.

Как рассказала Петренко, делом о ДТП занимаются подразделения МВД России, а дело о происшествии в Мурманской области находится в производстве следственных органов СК. Во втором случае в ходе расследования были установлены грубые нарушения, допущенные руководителем тургруппы.

Эдвард Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей 1 апреля. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Одна из пострадавших, москвичка Мария Артемова, попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается. Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера: ему запретили выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

22 марта туристическая группа из 16 человек попала под сход лавины в районе станции Имандра. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода, в результате одна девочка 2008 года рождения погибла. Руководителя тургруппы отправили в СИЗО.