Блогер Эдвард Бил дал первое интервью после ДТП на Садовом кольце

Эдвард Бил (настоящее имя — Эдуард Биль) впервые пообщался с журналистами после ДТП на Садовом кольце. Короткое интервью блогера доступно в Telegram-канале «Москва 24».

Бил отметил, что не планирует в ближайшее время снимать пранки, потому что у него в данный момент «много проблем», которые нужно решать с пострадавшей в аварии женщиной. На вопрос журналистки о том, собирается ли он оказывать помощь пострадавшей, Бил ответил, что бросает на это все свои силы.

«(Помогу) всем, чем смогу. Мы обсуждали продажу всех моих машин… (Их стоимость) до пяти миллионов может дойти. И все это надо отдавать», — заявил Бил.

Блогер добавил, что до сих пор не понимает, как его машина оказалась на встречной полосе движения. «Если бы можно было изменить все, мы бы поменяли», — сказал участник ДТП.

1 апреля Бил устроил в Москве ДТП с участием пяти автомобилей. По факту аварии возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Одна из пострадавших, москвичка Мария Артемова, попала в реанимацию и несколько дней провела в коме.

Бил признал вину за происшествие и заявил, что раскаивается. Тверской суд Москвы не стал арестовывать блогера: ему запретили выходить из дома, пользоваться телефонной связью и интернетом, а также управлять транспортным средством и участвовать в массовых мероприятиях.

6 апреля