Под лавиной на курорте в Мурманской области оказалась девушка

Под лавиной, сошедшей на курорте в Мурманской области, оказалась девушка-подросток. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как передает агентство, происшествие произошло неподалеку от Имандры. В снежную лавину попала жительница Санкт-Петербурга 2008 года рождения. Девушка-подросток была в составе детской туристической группы.

К месту схода лавины отправился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска, также привлечены сотрудники аварийно-спасательной службы Мончегорска.

По сообщению Главного управления МЧС России по Мурманской области, информация о сходе лавины проверяется.