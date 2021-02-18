Вильфанд предупредил об опасности лавин в горах российского курорта

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасности лавин в горах российского курортного города Сочи. Он рассказал РИА Новости, что опасность схода лавин впервые угрожает склонам на уровне выше 500 метров над уровнем моря.

По его словам, ранее прогнозировалась лавиноопасность выше 1,5-2 тысяч метров.

«Это значит, что ситуация там очень опасная. Даже в горах Краснодарского края выше 1 тысячи метров уже лавиноопасно. Дело в том, что нижний край лыжных спусков находится на высоте 800-900 метров, а начинается с 2 тысяч… Пока эта ситуация до воскресенья и даже до понедельника», — сказал Вильфанд.

Ученый объяснил сложившуюся ситуацию тем, что в регион проник холодный воздух, который начал взаимодействовать с наблюдавшимися в регионе теплыми воздушными массами.

Ранее пляжи Сочи, заваленные снегом в середине февраля, попали на видео и поразили местных жителей. На ролике видно побережье Черного моря, на котором вместо песка лежат белые сугробы. Автор записи демонстрирует, что пальмы, лестницы, пирс и улицы города также полностью засыпаны снегом.

В середине февраля в сети появилась видеозапись мощного шторма, обрушившегося на Сочи на выходных. На кадры попало морское побережье — видно, как над землей сгустились грозовые тучи, дует ветер и бьют сильные волны. «Страшная красота в Сочи», — говорится в подписи к посту.