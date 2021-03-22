На российском горнолыжном курорте сошла лавина

На российском горнолыжном курорте Мурманской области сошла лавина. Отмечается, что под завалом могла находиться группа из 15 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Глава города Оленегорска Олег Самарский заявил информационному агентству, что на месте схода лавины работают спасатели. «Там могла оказаться группа из 15 человек», — добавил он.

В сообщении Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области уточняется о поступившей информации — группа туристов попала под обрушение снежного карниза в районе ст. Имандра. По предварительным данным, имеются пострадавшие.

Ранее в феврале сообщалось о четырех лыжниках, которые погибли в результате схода лавины в горах штата Юта. Отмечается, что под снежной массой оказались восемь человек, половина группе удалось спастись.