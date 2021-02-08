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Четверо друзей погибли во время катания в горах из-за схода лавины

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Фото: Wasatch Backcountry Rescue / Reuters

Власти установили личности четырех лыжников, которые погибли в результате схода лавины в горах штата Юта в субботу, 6 февраля. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, в день происшествия на горе было две группы туристов по четыре человека, и все участники имели при себе необходимое лавинное снаряжение. В момент схода лавины снежная масса накрыла всех путешественников, однако четверым из них, мужчинам в возрасте от 23 до 38 лет, удалось выбраться наружу. В итоге они не получили серьезных повреждений.

Выжившие принялись искать и откапывать участников второй группы, однако из-за плохой погоды им не удалось извлечь из-под сугробов их тела.

Позже к операции присоединились спасатели, но, как заявили местные власти, ужасные метеоусловия не позволили им завершить работы в субботу. Поиски возобновились на следующее утро, и к полудню воскресенья, 7 февраля, тела всех четверых лыжников были спущены с горы.

Уточняется, что это первый случай с 2013 года, когда в результате схода лавины в Юте погибло несколько человек.

Ранее очевидцам удалось снять на видео сход лавины в Юте. Майлз Пенроуз (Miles Penrose), двое его братьев и несколько друзей катались на снегоходах в горах Уинта. Внезапно они ощутили толчок и приняли его за землетрясение. Позже выяснилось, что снежная масса сошла в соседнем районе.

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SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
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