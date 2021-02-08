Четверо друзей погибли во время катания в горах из-за схода лавины

Власти установили личности четырех лыжников, которые погибли в результате схода лавины в горах штата Юта в субботу, 6 февраля. Об этом пишет Daily Mail.

По данным издания, в день происшествия на горе было две группы туристов по четыре человека, и все участники имели при себе необходимое лавинное снаряжение. В момент схода лавины снежная масса накрыла всех путешественников, однако четверым из них, мужчинам в возрасте от 23 до 38 лет, удалось выбраться наружу. В итоге они не получили серьезных повреждений.

Выжившие принялись искать и откапывать участников второй группы, однако из-за плохой погоды им не удалось извлечь из-под сугробов их тела.

Позже к операции присоединились спасатели, но, как заявили местные власти, ужасные метеоусловия не позволили им завершить работы в субботу. Поиски возобновились на следующее утро, и к полудню воскресенья, 7 февраля, тела всех четверых лыжников были спущены с горы.

Уточняется, что это первый случай с 2013 года, когда в результате схода лавины в Юте погибло несколько человек.

Ранее очевидцам удалось снять на видео сход лавины в Юте. Майлз Пенроуз (Miles Penrose), двое его братьев и несколько друзей катались на снегоходах в горах Уинта. Внезапно они ощутили толчок и приняли его за землетрясение. Позже выяснилось, что снежная масса сошла в соседнем районе.