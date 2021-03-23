Пострадавшая после схода лавины в Мурманской области 12-летняя девочка погибла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СК по региону.

«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что девочка, объявленная погибшей под снежной лавиной в Мурманской области, оказалась жива. Перед этим в СК сообщали, что в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры, погиб ребенок 2008 года рождения.

22 марта стало известно о туристической группе из 16 человек, которые попали под сход лавины в районе станции Имандра, Мурманской области. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.