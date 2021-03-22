После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили уголовное дело

Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело после гибели ребенка под снежной лавиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Дело возбуждено по п. «в», ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека».

Ранее сообщалось, что в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры, погиб ребенок 2008 года рождения.

22 марта сообщалось о туристической группе из 16 человек, которые попали под сход лавины в районе станции Имандра, Мурманской области. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.