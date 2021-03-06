Три человека попали под снежную лавину возле российской школы

В Камчатском крае три человека попали под снежную лавину, сошедшую возле здания школы. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России. Видео с места ЧП опубликовало издание Baza.

Инцидент произошел в субботу, 6 марта, в городе Елизово, в районе общеобразовательного учреждения № 3. Известно, что с расположенного неподалеку склона сошел снег, под массой оказались трое людей.

В результате случившегося мужчина примерно 40 лет погиб на месте, женщина и ребенок, в возрасте около 10–12 лет, были спасены прибывшими на место сотрудниками МЧС.

Поисковые мероприятия продолжаются. Следователи проводят проверку по факту произошедшего.