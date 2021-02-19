Россиянин провел два дня под снегом и выжил

На Сахалине в Смирныховском районе найден живым россиянин, который пропал после схода лавины. Об этом сообщает Sakhalin.info.

Водитель автогрейдера провел два дня под снегом. Беспилотник найти пропавшего не мог, только во время расчистки снега удалось откопать грейдер. Мужчина был внутри. Оказалось, что под снегом было тепло. С помощью елок мужчина разжег костер.

Спасенный чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась.

Рано утром во вторник, 16 февраля, мужчина выехал на расчистку перевала между двумя населенными пунктами. После этого он пропал и двое суток не выходил на связь. Местные жители попытались организовать поиски, но им не удалось это сделать из-за плохой видимости и метели.

На Сахалине уже несколько дней бушует пришедший с материка циклон. Из-за метели были перекрыты автомобильные дороги, ограничена работа аэропорта Южно-Сахалинска, закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. На севере острова одноэтажные дома практически полностью замело снегом.