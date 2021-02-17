Россия
 
Последние новости
Путин предложил подумать о введении талонов для бедных
Apple изобрела наушники из стекла
Билл Гейтс призвал богатые страны перейти на искусственную говядину
Пара застряла в отеле на карантине и обрадовалась избавлению от четверых детей
Слуцкий дал совет избившему арбитра Широкову
Госдума одобрила блокировку противозаконной агитации в сети
Соловьев ответил на обвинение в реабилитации нацизма после слов о Гитлере
Netflix выпустит аниме по игре Dota 2
Подручного вора в законе Шишкана с ножевыми ранениями увезли из СИЗО в больницу
Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в колониях
Новости партнеров
Прослушать новость

Спасение погребенной под лавиной скорой попало на видео

Перейти в «Мою Ленту»

Погребенную под лавиной машину скорой помощи вытащили на Сахалине. Видео с деталями спасения опубликовал Telegram-канал «Углегорские новости».

Машину из-под снега достали спустя сутки. Лавина сошла на автомобиль, когда врач с водителем пошли навстречу водителю другого авто. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли при сходе лавины в Алтайском крае. Всего в результате схода снежной массы с крыши зернохранилища в селе Смазнево восемь человек оказались под завалом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четверо друзей погибли во время катания в горах из-за схода лавины
В Алтайском крае четыре человека погибли при сходе лавины
Спасение россиянина из глубокой расщелины в горах попало на видео