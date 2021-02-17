Спасение погребенной под лавиной скорой попало на видео

Погребенную под лавиной машину скорой помощи вытащили на Сахалине. Видео с деталями спасения опубликовал Telegram-канал «Углегорские новости».

Машину из-под снега достали спустя сутки. Лавина сошла на автомобиль, когда врач с водителем пошли навстречу водителю другого авто. Прокуратура организовала проверку по данному факту.

Ранее стало известно, что четыре человека погибли при сходе лавины в Алтайском крае. Всего в результате схода снежной массы с крыши зернохранилища в селе Смазнево восемь человек оказались под завалом.