Спасение россиянина из глубокой расщелины в горах попало на видео

На горнолыжном курорте «Эльбрус» российского туриста вытащили из глубокой расщелины. Очевидцы показали произошедшее на видео, ролик опубликован в Instagram-аккаунте @07_elbrus.

На записи видно пострадавшего сноубордиста в экипировке, который лежит на краю трещины. Как комментирует автор видео, высота разлома может достигать больше 15 метров. «Убедительная просьба, не катайтесь без гидов [вне трасс]», — предупреждает он.

Некоторые подписчики аккаунта поблагодарили спасателей за работу. «Молодцы!», «Слезы на глазах! Какие молодцы ребята!», «Спасибо спасателям!», «Здоровья вам и долгих лет жизни за ваш труд», — написали они в комментариях под видео. «Каждый раз повторяют одно и то же, все равно лезут туда», «Сколько проблем создают спасателям!», «Предупреждают ведь, катайтесь по подготовленным трассам! Куда их несет?», — раскритиковали внетрассовое катание туриста другие пользователи .

18 января стало известно о сходе лавины в районе Домбая в Карачаево-Черкесии. Отдыхающие на горнолыжном курорте сняли на видео момент начала схода снежной лавины, накрывшей одну из трасс и находившихся на ней людей.