В Алтайском крае четыре человека погибли при сходе лавины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По данным властей, в результате схода снежной массы с крыши зернохранилища в селе Смазнево восемь человек оказались под завалом. Четверо из извлеченных спасателями из-под снега погибли. Еще одному понадобилось оказание медицинской помощи. Остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Уфе с крыши морга обрушился снег и накрыл двух россиянок. В результате обе женщины попали в больницу. Видео произошедшего было опубликовано в сети. На кадрах видно, как две женщины разговаривают у входа в здание, а рядом паркуется грузовой автомобиль. Однако после такой лавины снег покрывает все, в том числе и еще три стоящих у морга машины.