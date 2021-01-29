Снег с крыши морга обрушился на россиянок и попал на видео

В Уфе с крыши морга обрушился снег и накрыл двух россиянок. В результате обе женщины попали в больницу. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как две женщины разговаривают у входа в здание, а рядом паркуется грузовой автомобиль. Однако после такой лавины снег покрывает все, в том числе и еще три стоящих у морга машины.

В сообщении управления гражданской защиты города говорится, что авария произошла на Цветочной улице в Уфе, передает РИА Новости. «Пострадали женщины 1963 и 1991 годов рождения. Обеих бригада скорой помощи доставила в лечебное учреждение, после оказания помощи они отпущены домой», — заявили в ведомстве.

Ранее в подмосковных Химках обрушилась новая пристройка в одной из школ, которую сдали в декабре 2020 года. Объект восстановят в ближайшее время, прокуратура пообещала провести проверку.

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