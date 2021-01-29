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В Подмосковье обрушилась новая пристройка школы

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Кадр: ren.tv

В подмосковном городе Химки в одной из школ обрушилась новая пристройка, которую сдали в эксплуатацию в декабре 2020 года. В результате обрушения никто не пострадал. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Инцидент произошел в районе Сходня в лицее №21. Там ночью обвалилась часть стены помещения, которое сотрудники учебного заведения используют для разгрузки автомобилей, привозящих продукты питания. Местные жители рассказали телеканалу РЕН ТВ, что часть здания функционировала меньше месяца.

Вскоре областная прокуратура пообещала провести проверку и принять соответствующие меры. Представители администрации округа также прокомментировали аварию и отметили, что сообщили подрядчикам. В ближайшие дни на объект прибудут специалисты, которые восстановят пристройку.

В декабре 2020 года в городе Кемерово в одной из комнат детского сада рухнул потолок. Оказалось, что авария произошла вскоре после открытия учреждения, на возведение которого выделили сотни миллионов рублей. В результате обрушения никто из воспитанников не пострадал. Профильная комиссия обещала провести проверку.

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