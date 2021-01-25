В российском городе рухнула стена здания с разобранной мародерами крышей

В городе Вышний Волочек Тверской области рухнула часть стены здания Прохоровской мануфактуры, которое относится к объектам историко-культурного наследия региона. Оказалось, что некоторое время назад мародеры разобрали на части крышу постройки. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Наш любимый Волочек!» во «ВКонтакте».

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Инцидент произошел на улице Двор фабрики «Пролетарский авангард». Во время обрушения пострадала верхняя часть здания — стена мануфактуры обломилась неровным куском. Представитель спасательной службы региона, которая прибыла на место аварии, рассказал агентству РИА Новости, что площадь обрушения составила тысячу квадратных метров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Здание было построено в XIX веке и последнее время находилось в заброшенном состоянии. Несмотря на предписание об охране исторического объекта, владелец постройки не поддерживал внутри порядок и не охранял ее. Так, в конце 2020 года россияне разобрали крышу и снесли колонны, которые скрепляли между собой перекрытия и стену. По данным издания Tverigrad, отсутствие опор могло привести к обрушению.

Оказалось, что местные жители пытались обратить внимание городских властей на разрушающееся здание еще летом 2020 года. Они писали в прокуратуру и просили огородить опасный участок, так как были обеспокоены тем, что в случае обрушения кирпичной кладки могут пострадать прохожие. Однако им не удалось решить вопрос.

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