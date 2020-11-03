Жители российского города решили спасти дом убитого горем отца

Жители Самары решили спасти дом купца Кожевникова, который был признан аварийным и подлежащим сносу. Горожане обеспокоились, что в процессе демонтажа вместе с фасадом здания разрушатся и деревянные часы, связанные с трагическими событиями в жизни купца, сообщают «Аргументы и Факты».

Историческое здание находится на улице Коммунистической. Этот деревянный дом, по словам местного краеведа Игоря Махтева, относится к памятникам деревянного зодчества, а его фасад украшен резными часами, которые установили во второй половине XIX века. Махтев рассказал, что с этим объектом связана легенда о дочери купца, которая в возрасте 18 лет умерла от чахотки. После смерти ребенка убитый горем отец повесил на внешнюю сторону дома часы, стрелки которых показывали время смерти девушки, а рядом выгравировал свои инициалы.

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Россияне попытались защитить дом от сноса и написали в его поддержку петицию. Председатель регионального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Нина Казачкова отметила, что ситуацию осложняет тот факт, что, по данным государственного реестра, дом не относится к объектам культурного наследия, несмотря на то, что региональное министерство культуры признало его таковым. В качестве способа спасения объекта специалист предложила собрать средства на восстановление объекта и разместить там офис организации.

О другом способе рассказал адвокат Андрей Соколов. Он призвал сосредоточиться на самой важной части постройки. «Если общественники по объективным причинам не успеют спасти здание от сноса, нужно хотя бы сохранить уникальный фасад, отреставрировать его и сделать частью музейной экспозиции», — предложил эксперт.

В сентябре в Самаре решили взять под охрану скандальный «дом со слонами», который служил дачей купца Головкина. Особняк получил широкую известность в 2018 году после прошедшей там вечеринки в честь открытия в городе бутика Paul Smith. Спустя время власти захотели обеспечить объект федеральной защитой и открыть там международную архитектурную школу местного университета.

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