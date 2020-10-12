Лидер группы «Чайф» предложил изолировать исторические здания

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин предложил изолировать исторические здания в своем родном городе Екатеринбурге и сделать из них отдельный квартал. Музыкант считает, что это поможет развивать туризм в городе, пишет «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

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По словам фронтмена группы, квартал можно сделать в районе Царского моста и собрать там деревянные дома XVIII–XIX веков. Таким образом, они составят единую композицию с каменными особняками конца XIX — начала ХХ веков, которые расположены в этой части города.

«Пусть они будут не на своем месте, пусть некоторые дома будут частично переделаны. Но представьте, что у нас будет новая, современная набережная, через Царский мост перешел — и попадаешь в старый Екатеринбург, где красивые деревянные старые дома. В принципе, домов 20–25 очень классных есть, их можно было бы собрать в одном месте, потому что поодиночке они погибнут, их большой город сожрет», — отметил Шахрин.

Музыкант считает, что реализовать его идею возможно и в будущем такой квартал продемонстрирует, как Екатеринбург выглядел много лет назад. По поводу проекта Шахрин уже несколько раз говорил с местными чиновниками «на разных уровнях», однако дальше обсуждений дело не пошло. Такую ситуация лидер «Чайфа» связывает с забывчивостью властей.

В сентябре 2020 года жители Екатеринбурга возмутились новой инсталляцией, которая появилась на относящемуся к памятникам архитектуры заборе. Уличный художник установил там шесть желтых «колец всевластия». Горожане пожаловались на автора арт-объекта в правоохранительные органы. Позже выяснилось, что кольца — временные и сделаны для фестиваля уличного искусства, а их установку согласовала местная администрация.

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