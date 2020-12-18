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Россиян наняли полоть сорняки в мороз под снегом

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В селе Кошелевка Самарской области россиян наняли полоть сорняки под снегом при морозе в -25 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что местное предприятие «Кошелевский посад» решил нанять россиян на небольшую подработку. За 500 рублей нужно было обработать 140 кустов. Работать нужно было с 8 утра, а вагончик-бытовка приезжал только к обеду. Чтобы согреться, россияне разводили костры.

Один из рабочих рассказал, что таким образом фирма пытается до Нового года справиться с тем, что забыла сделать летом. При этом в самом «Посаде» утверждают, что если кусты не полоть зимой, то полевые мыши съедят яблони.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что в европейской части России, на севере Западной Сибири, на Таймыре и Урале в январе температура будет выше климатической нормы на один градус.

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