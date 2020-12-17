Россиянин решил успокоить женщину и вылил на нее кипяток

Житель московского района Ново-Переделкино решил успокоить сожительницу и вылил на нее кипяток. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, в ночь на 17 декабря между россиянами произошел конфликт. Тогда мужчина взял чайник с кипятком и облил сожительницу.

47-летняя москвичка получила ожог, ее госпитализировали. Известно, что 54-летний мужчина приехал в столицу из Ростовской области.

Ранее пьяный житель Астрахани избил женщину и оставил ее умирать на морозе в бессознательном состоянии, зайдя в дом. Женщина погибла от переохлаждения, на мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).