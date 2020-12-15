Пьяный россиянин избил женщину и оставил умирать на морозе

В Астрахани пьяный местный житель избил женщину и оставил ее умирать на морозе. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Астраханской области.

По версии следствия, конфликт между 21-летним россиянином и женщиной произошел возле одного из частных домов. После избиения он один ушел в дом, пострадавшая осталась на улице в бессознательном состоянии. В результате она умерла от общего охлаждения организма.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Ранее житель Пермского края выгнал на мороз сыновей сожительницы двух и четырех лет за то, что они без разрешения взяли кусок колбасы. Детей нашла соседка, она вернула их матери. После этого россиянин избил старшего ребенка, дети снова пошли к соседке, и она вызывала полицию.

Младший ребенок попал в больницу с переохлаждением, а старшего забрали в социально-реабилитационный центр, СК проводит проверку.