Россиянин из ревности жестоко избил девушку на улице и попал на видео

vk

Житель города Новозыбков Брянской области жестоко избил девушку на улице, очевидцы сняли произошедшее на видео. Ролик опубликован в паблике во «ВКонтакте».

«Ты, ****, где была, ***** ******», — говорит мужчина и бьет россиянку руками по лицу и голове. Она просит перестать, тот продолжает таскать ее за волосы по земле и наносит несколько ударов ногой по спине.

В группе уточняется, что потерпевшая обратилась в больницу, у нее ушибы. Девушка сообщила, что сожитель напал на нее из ревности после того, как она всю ночь веселилась с подругами. Она отказалась давать показания против него полиции.

В областном управлении МВД «Подъему» уточнили, что у россиянки также сотрясение мозга. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью.