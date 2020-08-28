В Москве суд оштрафовал жертву домашнего насилия за пост о побоях мужа

Судья Никулинского суда Москвы оштрафовала жертву домашнего насилия Ирину Живову за пост в соцсетях о том, что ее избил муж, сообщила в Facebook активистка Алена Попова.

Россиянку признали виновной в нанесении вреда чести, достоинству и деловой репутации бывшего мужа — члена правления «Альфа Капитала» Евгения Живова. Женщину обязали выплатить ему десять тысяч рублей компенсации.

По мнению судьи, пострадавшая не имела права сообщать о побоях публично, пока не вынесено судебное решение по делу. Попова отметила, что у Живовой есть все доказательства вины экс-супруга, в том числе подтвержденные экспертизы и протоколы о домашнем насилии.

Осенью прошлого года Живова обвинила бывшего мужа в избиении и применении насилия к детям. Дело находится на рассмотрении в суде.