Мужа «задохнувшейся в подушке» россиянки обвинили в домогательствах к дочери

Следователи расследуют дело в отношении многодетного москвича по обвинению в сексуальных домогательствах к 14-летней дочери, физическом и психологическом насилии над ней и двумя детьми девяти и семи лет, пишет «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

34-летний россиянин похоронил жену в 2019 году и воспитывал детей один. В апреле 2020 года на него завели первое дело — о сексуальных домогательствах к старшему ребенку. Вину горожанин признал. Во время допроса выяснилось, что на протяжении шести последних лет он издевался над домочадцами. В частности, после употребления алкоголя отец систематически истязал детей, несколько раз в неделю применял физические наказания, бил по голове, рукам и телу. После этого было возбуждено второе дело об истязании.

Знакомые по-разному отзывались о семье. Соседка сообщила журналистам, что семейство было благополучным, а мужчина казался хорошим и любящим отцом. Женщина рассказала, что ни разу не видела у детей следы побоев, они всегда были хорошо одеты и нормально выглядели. Другая местная жительница отметила, что жена и дети боялись россиянина, всегда с ним соглашались, никогда не спорили. Она указала, что на людях мужчина вел себя «как одуванчик». При этом старшая дочь убегала из дома, дважды ее видели с побоями — был большой синяк под глазом и еще один на плече. Также собеседнице телеканала показалась странной история со смертью матери. По словам женщины, на похоронах муж погибшей заявил, что она якобы сама задохнулась в подушке.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Опекунство над детьми хотел оформить их дядя, но в итоге несовершеннолетних поместили в детский дом.