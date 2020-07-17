Водитель избил беременную россиянку за замечание

В Магнитогорске водитель избил женщину на восьмом месяце беременности за замечание, ГУ МВД по Челябинской области проводит проверку. Об этом сообщает cheltv.ru.

По данным телеканала, конфликт произошел еще 6 июня, однако о нем стало известно только сейчас. Как рассказали родственники пострадавшей, женщина сделала замечание водителю, который припарковал автомобиль возле дома №13 по улице Николая Шишка. После этого мужчина вышел из салона, набросился на женщину, несколько раз ударил ее кулаками и попытался попасть ногой в живот.

Шум привлек жителей дома, тогда водитель скрылся с места происшествия. Женщина зафиксировала побои и обратилась в полицию и прокуратуру.

Ранее житель Омска поссорился с беременной возлюбленной, убил ее после скандала и поджег тело. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил женщину металлической трубой по голове, а когда понял, что она умерла, облил ее одежду и диван горючей жидкостью и поджег. Затем он попытался скрыть следы преступления. Против мужчины завели дело по статье 105 УК («Убийство»), он находится под арестом.