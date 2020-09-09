Избиение гулявшего с ребенком россиянина за «косой взгляд» попало на видео

В Краснодаре местного жителя, который гулял с ребенком на детской площадке, избил сосед — мужчине показалось, что он косо посмотрел в его сторону из-за мата. Произошедшее попало на видео, его опубликовал Telegram-канал LifeShot.

На записи видно, что конфликт начался прямо на детской площадке, после чего россиянин попытался уйти от соседей на парковку. Там его догнал мужчина и начал избивать. В следующем кадре пострадавший дает сдачи нападавшему, повалив его на асфальт.

Жена краснодарца рассказала, что когда ее муж гулял с ребенком, возле детской площадки припарковалась машина, из нее вышли пьяные соседи и начали выгружать вещи, громко ругаясь матом на весь двор. Затем они подошли к мужчине и начали выяснять с ним отношения, так как им показалось, что он странно на них посмотрел. В ситуации разбирается полиция.

В июне в центре Москвы россиянка брызнула из газового баллончика в лицо полуторагодовалому ребенку, который вместе с матерью оказался возле дерущихся мужчин. Драка началась из-за того, что пара выгуливала собаку на детской площадке без поводка, что возмутило местных жителей. Во время конфликта подруга одного из них начала брызгать из баллончика в разные стороны, а участники драки упали на коляску, но мать перед этим вытащила из нее ребенка.