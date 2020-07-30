Россиянин с молотком ударил двух девушек, разбил автомобиль и попал на видео

В Брянске мужчина с молотком ударил двух девушек и разбил припаркованный рядом автомобиль. Видеозапись происшествия опубликована в сообществе «ЧП и ДТП Брянск» во «ВКонтакте».

Начало конфликта не попало на видео. На записи видно, что одна из девушек кричит на мужчину и обзывает его, после чего он ударяет ее кулаком по лицу и отходит. Девушка угрожает обратиться в полицию, вместе с ней к мужчине подходит другая девушка, которую он бьет по голове рукой. После словесной перепалки он подходит к припаркованному рядом автомобилю и ударяет молотком по стеклам и передней фаре.

Судя по записи, одна из пострадавших женщин обратилась в полицию. После этого мужчина ушел во двор, на этом запись обрывается. Причины конфликта и такого поведения россиянина неизвестны.

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