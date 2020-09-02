Россиянин бросил женщину в мусорный бак и попал на видео

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В Омске местный житель поссорился с женщиной и бросил ее в мусорный бак. Произошедшее попало на видео, его опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах видно, что россиянин подбежал к женщине на парковке, потом он исчез из поля зрения камеры. После этого женщина ходит по территории парковки и выкрикивает нецензурные слова, двигаясь в его сторону. Тогда он резко хватает ее и несет к мусорным бакам, после чего бросает в один из них и уходит. Женщина некоторое время пытается выбраться, ей трудно это сделать, так как почти все тело ее оказалось внутри бака. Но в какой-то момент она все же вылезает из него и идет с угрозами к мужчине, а он снимает ее на телефон. Она выкрикивает в его адрес оскорбления, после чего он бежит к ней, и запись обрывается.

Что стало причиной конфликта, неизвестно.

В июне житель Самары выволок знакомую на улицу за волосы и избил на глазах у прохожих скалкой по голове и телу. Очевидцы просили его прекратить это, но он остановился только когда к нему подошел человек. Известно, что мужчина был пьян и избивал собутыльницу. На место вызывали полицию, подробности не уточняются.