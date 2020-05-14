Россиянин натравил на женщину бойцового пса и попал на видео

В Москве мужчина натравил на женщину бойцового пса, оскорбившись на сделанное ему замечание. Момент нападения попал на видео, его опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что мужчина идет по тротуару во дворе, после чего резко оборачивается и натравливает собаку на идущую позади на проезжей части женщину. После нападения женщина упала.

Как пишет Baza, собака вцепилась потерпевшей в руку — ей сорвало кожу с нескольких пальцев. По словам женщины, ей не понравилось, что мужчина рвал цветы в палисаднике возле ее дома, и она сказала ему об этом.

Владельца собаки разыскивает полиция.

В декабре 2019 года житель Москвы ударил ножом в ногу сотрудника Генпрокуратуры, который сделал ему замечание в магазине. Пострадавшему диагностировали проникающее ранение бедра, нападавшего задержали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!