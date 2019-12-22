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На сотрудника Генпрокуратуры напали за сделанное замечание

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Мужчина напал на сотрудника Генеральной прокуратуры в одном из продуктовых магазинов Москвы за сделанное замечание. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что покупатель, услышав замечание, ударил старшего советника юстиции Алексея Зарецкого ножом в ногу. Пострадавшего госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Врачи диагностировали у прокурора проникающее ранение бедра.

Злоумышленник был задержан. Его доставили в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Возбуждено уголовное дело о разбое.

Уточняется, что Зарецкий является начальником отдела главного управления Генпрокуратуры России в Дальневосточном федеральном округе.

12 декабря в Санкт-Петербурге в продуктовый магазин «Пятерочка» зашел мужчина и съел глазированный сырок, не оплатив его. Администрация супермаркета попросила покупателя отдать деньги за товар. Несмотря на то что он согласился, такое требование вызвало у него раздражение, и мужчина открыл стрельбу. Он выстрелил из пистолета «Оса», а затем сбежал с места преступления.

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