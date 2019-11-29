Российские военные ограбили и избили автомобилиста за сделанное замечание

Военных, проходивших службу по контракту в Южно-Сахалинске, осудили за грабеж. Об этом сообщает портал Sakhalin.info.

Подозреваемыми по делу проходили сержанты Ахмед Имамерзаев, Раджаб Кадиев, а также младший сержант Шамиль Бабаев. В ночь на 25 декабря 2018 года они шли по проезжей части автомобильной дороги, за что им сделал замечание проезжавший мимо водитель. Однако это военнослужащим не понравилось, поэтому они вытащили автомобилиста из машины и избили его.

После этого Имамерзаев достал из кармана пострадавшего мобильный телефон стоимостью более 43 тысяч рублей и забрал его себе. Бабаев в это время осмотрел салон автомобиля, но ничего оттуда не взял. После того, как военные покинули место происшествия, Имамерзаев отдал телефон Бабаеву.

В результате суд приговорил Имамерзаева к наказанию в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы, а Бабаева — к двум годам лишения свободы. Кроме того, подсудимые вернули потерпевшему мобильный телефон, а также заплатили по пять тысяч рублей за причиненный моральный вред. Уголовное дело в отношении Кадиева возбуждено не было, так как он лишь наблюдал за происходящим и не принимал участия в преступлении.

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