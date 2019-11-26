Случайно запустившие ракету военные заплатят 31 миллион рублей

Военнослужащих Алексея Чебанова и Николая Зверева обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, Крымский гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Минобороны к военнослужащим о взыскании ущерба, причиненного их действиями государству. Общие потери от действий военнослужащих оценили в 46 миллионов рублей.

Военнослужащих признали виновными по части 1 статьи 349 УК («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих»).

Инцидент с запуском ракеты произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Ракета, имеющая длину более четырех метров и вес около 700 килограммов, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М». Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар.

Х-29ТД — российская авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Она принята на вооружение в 1980 году и предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли и подводные лодки.

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