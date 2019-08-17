В Крыму осудили случайно запустивших ракету военных

В Крыму гарнизонный военный суд вынес решение в отношении двух военных, которые по ошибке запустили авиационную ракету Х-29ТД. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев нарушили правила обращения с оружием во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре «Ока».

Чебанову назначили наказание в виде ограничения по военной службе на один год и три месяца с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства, а Звереву — год ограничения с удержанием 10 процентов дохода. Общие потери от действий военнослужащих оценили в 46 миллионов рублей.

Инцидент с запуском ракеты произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Ракета, имеющая длину более четырех метров и вес около 700 килограммов, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М». Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар.

Х-29ТД — российская авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Она принята на вооружение в 1980 году и предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли и подводные лодки.

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