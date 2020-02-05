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В Крыму случайно запустившим ракету военным отказали в обжаловании штрафа

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Военнослужащим Алексею Чебанову и Николаю Звереву отказали в обжаловании штрафа в размере 31 миллиона рублей за случайный пуск ракеты в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Южный окружной военный суд согласился с выводами предыдущей инстанции — Крымского гарнизонного военного суда, который ранее частично удовлетворил иск Минобороны к военным. Изменения этого решения коснулись только вопросов о порядке взыскания судебных расходов.

В ноябре Чебанова и Зверева признали виновными по части 1 статьи 349 УК РФ («Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих») и обязали выплатить государству компенсацию в размере 31 миллиона рублей.

Инцидент с запуском ракеты произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Ракета, имеющая длину более четырех метров и вес около 700 килограммов, снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М». Боевая часть ракеты со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты и спецаппаратуру для их проверки, а также восстанавливать ангар.

Х-29ТД — российская авиационная ракета класса «воздух-поверхность» малого радиуса действия. Она принята на вооружение в 1980 году и предназначена для уничтожения укрепленных целей, таких как железобетонные сооружения, мосты, бетонные взлетно-посадочные полосы, корабли и подводные лодки.

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Предыстория: В Крыму осудили случайно запустивших ракету военных
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