В Крыму случайно запустили управляемую ракету

Крымские военные случайно запустили авиационную ракету Х-29ТД класса «воздух—поверхность». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Инцидент произошел на аэродроме в Саках 1 октября 2017 года. Двое военнослужащих морской авиации Черноморского флота, Алексей Чебанов и Николай Зверев, выполнили несанкционированный пуск ракеты, имеющей длину более четырех метров и вес около 700 килограмм, в ангаре. Х-29ТД снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила по пути аппаратуру и еще одно «изделие 63М».

Ее боевая часть со 100 килограммами взрывчатого вещества не сработала, однако в итоге пришлось списывать две ракеты, спецаппаратуру для их проверки и восстанавливать ангар.

Следствие полагает, что военнослужащие не проверили исправность чековых механизмов Х-29ТД — не вскрывали крышку чековых устройств и не убеждались в целостности пломбировки и контровки соответствующих механизмов. Тем не менее они приняли решение о проведении проверки ракеты. В итоге произошло срабатывание пиропатронов, на которые был подан ток.

По данным издания, Минобороны пытается взыскать с Чебанова и Зверева более 45 миллионов рублей. Стоимость каждой уничтоженной ракеты оценивается в 18 миллионов 459 тысяч рублей, еще в 9,5 миллиона оценили поврежденное оборудование. Против них возбуждено уголовное дело в нарушении правил обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих (ч. 1 ст. 349 УК РФ).

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