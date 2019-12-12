Россиянин открыл стрельбу в магазине из-за глазированного сырка

В Санкт-Петербурге покупатель открыл стрельбу в супермаркете из-за съеденного сырка. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 12 декабря в продуктовый магазин «Пятерочка» зашел мужчина и съел глазированный сырок, не оплатив его. Администрация супермаркета попросила покупателя отдать деньги за товар. Несмотря на то что он согласился, такое требование вызвало у него раздражение, и мужчина открыл стрельбу.

«Пьяный был, корзину бросил, брать ничего не стал, хлопок все слышали, я нажала тревожную кнопку», — сказала продавец.

Мужчина выстрелил из пистолета «Оса», а затем сбежал с места преступления. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность стрелка.

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