В американском супермаркете расстреляли людей

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в сетевом магазине Walmart в американском городе Дункан, штат Оклахома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Известно, что преступник, который был одет в черную одежду, погиб в ходе перестрелки. Также сообщается, что есть раненые. «Как всегда, мы принимаем все меры предосторожности, чтобы защитить сотрудников всех учреждений и школьников. В настоящее время все школы закрыты», — прокомментировали ситуацию в полиции города. Другие подробности инцидента не приводятся.

17 ноября сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро ранены неизвестными, открывшими стрельбу на заднем дворе жилого дома в городе Фресно в американском штате Калифорния во время семейной встречи.

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