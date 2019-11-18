В американском супермаркете расстреляли людей

Как минимум три человека погибли в результате стрельбы в сетевом магазине Walmart в американском городе Дункан, штат Оклахома. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Известно, что преступник, который был одет в черную одежду, погиб в ходе перестрелки. Также сообщается, что есть раненые. «Как всегда, мы принимаем все меры предосторожности, чтобы защитить сотрудников всех учреждений и школьников. В настоящее время все школы закрыты», — прокомментировали ситуацию в полиции города. Другие подробности инцидента не приводятся.
17 ноября сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли и шестеро ранены неизвестными, открывшими стрельбу на заднем дворе жилого дома в городе Фресно в американском штате Калифорния во время семейной встречи.