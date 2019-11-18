Семейная встреча в США закончилась массовым расстрелом

По меньшей мере четыре человека погибли, шестеро ранены после того, как неизвестные открыли стрельбу на заднем дворе жилого дома в городе Фресно в американском штате Калифорния. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Sacramento Bee.

Как стало известно изданию, преступник или преступники проникли на место вечером 17 ноября, когда там проходила встреча родственников и друзей: пострадавшие жарили мясо и смотрели американский футбол. В момент инцидента в доме находились около 35 человек, в том числе женщины и дети.

Представитель полиции рассказал, что три человека скончались на месте, еще один — после госпитализации. Все погибшие и пострадавшие — мужчины азиатского происхождения. Пока что не задержан ни один подозреваемый, правоохранители допрашивают свидетелей и исследуют место преступления.

15 ноября школьник Натаниэль Берхоу из калифорнийского города Санта-Кларита устроил стрельбу в здании школы. Он ранил пять человек, двое из них скончались. Стрелок, которому в день преступления исполнилось 16 лет, выстрелил себе в голову до приезда полиции. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru