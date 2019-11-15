Раскрыта личность устроившего бойню в свой день рождения стрелка

Американская полиция установила, что устроившим бойню в калифорнийской школе «Сагас» в свой день рождения оказался 16-летний Натаниэль Берхоу. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает CNN.

В аккаунте Instagram, который, предположительно, принадлежит Берхоу, перед происшествием появилась запись: «"Сагас", повеселимся завтра». Однако после инцидента публикация пропала. В настоящий момент следователи изучают, кто мог сделать это. При этом представитель Instagram сообщил The Daily Mail, что аккаунт на самом деле не принадлежит стрелку.

Соболезнования семьям погибших принес вице-президент США Майк Пенс в Twitter. По его словам, президент Дональд Трамп по-прежнему преисполнен решимости положить конец стрельбе в школах. «Мы не успокоимся, пока не обеспечим безопасность наших школ», — сказал Пенс.

Берхоу был учеником этой же школы. О мотивах его поступка не сообщается. В результате стрельбы два человека погибли, еще трое были ранены. Стрелок также был госпитализирован в тяжелом состоянии, так как выстрелил себе в голову до приезда полиции.

Стрельба в американской школе произошла 14 ноября.

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