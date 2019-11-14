Неизвестный открыл стрельбу в школе в США

Неизвестный открыл стрельбу в старшей школе в городе Санта-Кларита в американском штате Калифорния. Об этом сообщает канал ABC News.

Инцидент произошел в школе неподалеку от Лос-Анджелеса. По сообщению местной полиции, пострадали три человека из числа учеников. Все трое госпитализированы, им оказывается помощь.

Подозреваемый, скорее всего, также был одним из учеников. Он пустился в бегство, сейчас полицейские проверяют сразу несколько вариантов его местоположения. Они оцепили округу и закрыли ближайшие школы, включая начальные.

Ранее сегодня сообщалось о подобном происшествии в России: учащийся строительного колледжа в Благовещенске пришел с огнестрельным оружием и открыл огонь по одногруппникам. В результате его действий погиб один человек, трое пострадали. Когда приехали полицейские, молодой человек покончил с собой.

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