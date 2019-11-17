Целая семья стала жертвой стрельбы в Калифорнии

Пять человек погибли в результате стрельбы в городе Сан-Диего американского штата Калифорния. Об этом сообщает Associated press.

Отмечается, что все погибшие были членами одной семьи. В частности, умерли три ребенка в возрасте трех, пяти и девяти лет. Кроме того, в доме были обнаружены тела 29-летней женщины и 31-летнего мужчины. Выжившего 11-летнего мальчика доставили в больницу, однако о его состоянии ничего не сообщается.

О происшествии в полицию сообщили родственники семьи, живущие по соседству. Они рассказали, что слышали, как в доме спорили, а также звук, похожий на выстрелы. Следователи обнаружили в доме ружье и предположили, что стрелявшим был один из погибших.

14 ноября стрельба произошла в калифорнийской школе «Сагас». Ее устроил ученик Натаниэль Берхоу в день своего 16-летия. В результате два человека погибли, еще трое были ранены. Стрелок также был госпитализирован в тяжелом состоянии, так как выстрелил себе в голову до приезда полиции.

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