Женщина украла коляску и забыла в магазине ребенка

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В американском городе Мидлтаун, штат Нью-Джерси, женщины решили украсть коляску и забыли в магазине ребенка. Видеозаписью произошедшего заинтересовалось издание Inside Edition.

Инцидент произошел на прошлой неделе в детском магазине Bambi Baby. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как три женщины заходят в магазин с детьми. Затем одна из них подходит к коляске за 300 долларов (19,8 тысячи рублей), складывает ее и уходит. Примерно через шесть минут в магазин возвращается одна из грабительниц и забирает оставленного там ребенка.

«Я был опустошен тем фактом, что человек может больше волноваться о краже коляски, чем об оставленном в магазине ребенке», — отметил менеджер Bambi Baby.

Сообщается, что полиция разыскала двух из трех женщин и установила, что они являются гражданками Великобритании. Также стало известно, что коляску вернули обратно в магазин. По словам владельца Bambi Baby, теперь он планирует установить дополнительные камеры видеонаблюдения.

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